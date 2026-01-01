Emergenza per Cagliari-Milan, assenti! Annuncio di Allegri in conferenza

Domani si gioca Cagliari-Milan, partita della diciottesima giornata del campionato di Serie A, e Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Si parte dal bollettino medico, non troppo positivo. Nuovi assenti, tra sicuri e acciaccati. Un solo giocatore, invece, è stato recuperato totalmente ed è pronto per partire dal primo minuto. Poi subito un annuncio a sorpresa di Allegri sulla sfida di domani. Difficile immaginarlo alla vigilia. Tra battute su Capodanno e momenti in cui il tono di voce si alza per rimarcare concetti importanti, come la continuità da trovare e l'importanza di ogni singolo pallone, Allegri ha poi finalmente spiegato il discorso quarto posto: quello è un dovere e un obiettivo da raggiungere a ogni costo, ma nulla impedisce di avere l'ambizione di puntare al massimo. Anzi, si deve: solo così si può ottenere almeno il minimo. Di tutto questo e di tanto altro, come la probabile formazione, ne abbiamo parlato in questo video. Ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti e di attivare la campanella, oltre a commentare e dare hype!