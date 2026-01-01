Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A: ecco le sue dichiarazioni, con focus su Christian Pulisic e Rafael Leao, in un video pubblicato su 'YouTube'
Sandro Sabatini, famoso giornalista sportivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A: ecco le sue dichiarazioni, con focus su Christian Pulisic e Rafael Leao, in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.
“Io ricordo un particolare che viene abbastanza dimenticato nella narrazione che viene fatta un po’ confusa sul Milan di Allegri, su alcuni giocatori, e su Allegri stesso. Il Milan finora in tutte le partite ha schierato solo una volta Pulisic e Leao titolari. Tutte le altre volte uno dei due non c’è stato. In questa situazione viene da sottolineare che il Milan è l’evidenza dei fatti che sta facendo sinceramente il massimo, poi nessuno è perfetto", ha detto Sabatini.