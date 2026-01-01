“Io ricordo un particolare che viene abbastanza dimenticato nella narrazione che viene fatta un po’ confusa sul Milan di Allegri, su alcuni giocatori, e su Allegri stesso. Il Milan finora in tutte le partite ha schierato solo una volta Pulisic e Leao titolari. Tutte le altre volte uno dei due non c’è stato. In questa situazione viene da sottolineare che il Milan è l’evidenza dei fatti che sta facendo sinceramente il massimo, poi nessuno è perfetto", ha detto Sabatini.