Calendario Milan: date, orari, diretta tv delle partite di Serie A di gennaio dei rossoneri di Allegri
Ecco il calendario del Milan di Massimiliano Allegri, con tutte le partite di Serie A che i rossoneri disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie: date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo
Ecco il calendario del Milan di Massimiliano Allegri, con tutte le partite di Serie A che i rossoneri disputeranno in questo mese di gennaio del nuovo anno. Tutte le informazioni necessarie: date, orari e diretta tv per ogni gara del Diavolo!

LEGGI ANCHE: Il 2025 di Jashari: aspettative alte, partenza a rilento. Ardon, ora tocca a te! >>>

  • 18ª giornata, Cagliari-Milan, venerdì 2 gennaio alle ore 20:45 (DAZN/Sky/NOW) - 'Unipol Domus', Cagliari

  • 19ª giornata, Milan-Genoa, giovedì 8 gennaio alle ore 20:45 (DAZN) - 'San Siro'

  • 20ª giornata, Fiorentina-Milan, domenica 11 gennaio alle ore 15:00 (DAZN) - Stadio 'Artemio Franchi', Firenze

  • recupero 16ª giornata, Como-Milan, giovedì 15 gennaio alle ore 20:45 (DAZN) - Stadio 'Giuseppe Sinigaglia', Como

  • 21ª giornata, Milan-Lecce, domenica 18 gennaio alle ore 20:45 (DAZN) - 'San Siro'

  • 22ª giornata, Roma-Milan, domenica 25 gennaio alle ore 20:45 (DAZN) - Stadio 'Olimpico', Roma.

