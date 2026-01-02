Giovanili Milan, ecco le prospettive per i giovani rossoneri nel nuovo anno

Pianeta Milan
Gennaio propone diversi impegni interessanti e stimolanti per le giovanili del Milan. Ecco le prospettive in vista del 2026
Il Milan continua con il suo lavoro sul progetto giovanile: sia il Milan Primavera e il Milan Futuro sono essenziali per il club. L'esempio massimo è quello di Davide Bartesaghi. Ecco le prospettive del 2026 per le giovanili del Diavolo.

(fonte: acmilan.com) - Anno nuovo, solita vita per le squadre del nostro Settore Giovanile, pronte a tornare in campo tra una decina di giorni - una volta messe definitivamente alle spalle le festività - per proseguire la loro attività agonistica. Gennaio propone diversi impegni interessanti e stimolanti, occasioni per proseguire un percorso di crescita sportiva importante.

Il nuovo anno della Primavera femminile, che ha chiuso il 2025 con una serie di ottimi risultati, partirà con il secondo Derby stagionale - dopo quello in Coppa Italia - domenica 11 gennaio alla PUMA House of Football. Sarà l'unico appuntamento casalingo del mese per le ragazze di Zago, successivamente impegnate in trasferta con Parma (nello stesso weekend della Prima Squadra) e Roma.

Inizio di nuovo anno in trasferta anche per l'Under 18, di scena sul campo del Sassuolo in concomitanza dell'Epifania. Il primo appuntamento interno sarà col Frosinone in un mese che prevederà anche due appuntamenti "lombardi": trasferta col Monza e in casa con la Cremonese, partita che rappresenterà anche la prima giornata del girone di ritorno.

La Cremonese - ma in casa grigiorossa - sarà anche la prima avversaria del 2026 per l'Under 17, il cui primo appuntamento casalingo sarà nel weekend del 17-18 gennaio contro l'Atalanta. Da segnare in agenda, a fine mese, anche il Derby sul campo dell'Inter nello stesso weekend in cui - a terreni di gioco invertiti - ci sarà Milan-Inter Primavera. Destini comuni (il calendario è lo stesso) per Under 16 e Under 15 maschili: si parte in casa col Padova in un mese che vedrà, pure qui, una doppia trasferta sul campo della Cremonese.

