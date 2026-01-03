Milan, regolare il tocco di Ricci. Le ultime su Nkunku e Chukwueze...

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, fine alle polemiche su Ricci. Chukwueze verso il riscatto e le ultime su Nkunku dalla Turchia

Le top news di oggi, sabato 3 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: tra le polemiche post Cagliari e il calciomercato con le ultime novità su Chukwueze, Nkunku e il rinnovo di Maignan
Nella giornata di oggi, sabato 3 gennaio 2026, molti siti web e quotidiani sportivi hanno parlato ampiamente del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno cominciato l'anno nuovo nel modo migliore, vincendo ieri sera a Cagliari grazie al gol di Rafa Leao. Ma non solo campo, anche tanto mercato nelle ultime ore, con le novità riguardo Nkunku e due rinnovi. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA

