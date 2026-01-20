Pianeta Milan
Milan, finalmente il vero Jashari: gamba e visione. E con Ricci a centrocampo ...
Milan, Ardon Jashari e Samuele Ricci segnali molto importanti per il centrocampo rossonero dalla partita vinta contro il Lecce. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, contro il Lecce Massimiliano Allegri ha cambiato qualche pedina in campo specialmente a centrocampo. Riposo per Modric e Fofana, spazio a Jashari e a Ricci. Una prova molto importante per i due giocatori che sono di fatto il futuro del reparto rossonero. Partiamo dalla partita dell'ex Bruges. Ecco i voti dai maggiori quotidiani sportivi italiani. 6 da Tuttosport, 6 anche da Il Corriere dello Sport e 6,5 da La Gazzetta dello Sport. Voti un po' bassi vista la prestazione del centrocampista svizzero.

Jashari e Ricci in netta crescita per il Milan

E' vero Jashari non ha né segnato né servito un assist, ma ha giocato nettamente la sua partita migliore con la maglia del Milan. Finalmente la gamba sta tornando ai livelli della scorsa stagione in Belgio: corsa importante e grande fiato. Sguardo in avanti con il pallone tra i piedi e nessuna paura nel cercare il passaggio verticale per servire gli inserimenti dei suoi compagni in avanti. Tutte caratteristiche importanti per un giocatore che nella visione di Allegri ha giocato davanti alla difesa al posto di Luka Modric. Finalmente segnali giusti e importanti da un giocatore che ha tanto bisogno di giocare con continuità.

Bene anche Ricci. Ecco i voti dai maggiori quotidiani sportivi italiani. 6,5 da Tuttosport, 6 da Il Corriere dello Sport e 6,5 da La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista del Torino è andato vicino al gol con un gran bel tiro sul primo palo, dove Falcone ha compiuto una grande parata. Benissimo anche nell'incursione a sinistra nell'azione dove Pulisic ha sfiorato la rete fermato da un miracolo di Falcone. Il centrocampista è in netta crescita e per Allegri può essere un jolly importante visto che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Inoltre insieme a Jashari rappresenta una chiave tattica interessante: Allegri può giocare di fatto con due mediani bassi e Rabiot che corre a tutto campo. Può essere utile contro squadre più chiuse per creare occasioni da rete.

