Milan , contro il Lecce Massimiliano Allegri ha cambiato qualche pedina in campo specialmente a centrocampo. Riposo per Modric e Fofana, spazio a Jashari e a Ricci . Una prova molto importante per i due giocatori che sono di fatto il futuro del reparto rossonero. Partiamo dalla partita dell'ex Bruges . Ecco i voti dai maggiori quotidiani sportivi italiani. 6 da Tuttosport, 6 anche da Il Corriere dello Sport e 6,5 da La Gazzetta dello Sport. Voti un po' bassi vista la prestazione del centrocampista svizzero.

Jashari e Ricci in netta crescita per il Milan

E' vero Jashari non ha né segnato né servito un assist, ma ha giocato nettamente la sua partita migliore con la maglia del Milan. Finalmente la gamba sta tornando ai livelli della scorsa stagione in Belgio: corsa importante e grande fiato. Sguardo in avanti con il pallone tra i piedi e nessuna paura nel cercare il passaggio verticale per servire gli inserimenti dei suoi compagni in avanti. Tutte caratteristiche importanti per un giocatore che nella visione di Allegri ha giocato davanti alla difesa al posto di Luka Modric. Finalmente segnali giusti e importanti da un giocatore che ha tanto bisogno di giocare con continuità.