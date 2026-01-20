LEGGI ANCHE: 4-3-3, 3-4-3 per il Milan? Centrocampo e il fattore Saelemaekers: ecco i contro di un cambio tattico
Bene anche Ricci. Ecco i voti dai maggiori quotidiani sportivi italiani. 6,5 da Tuttosport, 6 da Il Corriere dello Sport e 6,5 da La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista del Torino è andato vicino al gol con un gran bel tiro sul primo palo, dove Falcone ha compiuto una grande parata. Benissimo anche nell'incursione a sinistra nell'azione dove Pulisic ha sfiorato la rete fermato da un miracolo di Falcone. Il centrocampista è in netta crescita e per Allegri può essere un jolly importante visto che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Inoltre insieme a Jashari rappresenta una chiave tattica interessante: Allegri può giocare di fatto con due mediani bassi e Rabiot che corre a tutto campo. Può essere utile contro squadre più chiuse per creare occasioni da rete.
