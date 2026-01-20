Secondo esempio via la difesa a tre, dentro la difesa a quattro: quindi 4-3-3. In questo caso i problemi principali potrebbero essere addirittura tre: il primo riguarda Saelemaekers che potrebbe perdere il posto da titolare o comunque essere adattato da terzino destro. Non il massimo visto che il belga è uno dei giocatori più importanti del Milan di Allegri. Il secondo è che gli esterni offensivi dovrebbero tornare ad aiutare in difesa sulle fasce, cosa che al momento stanno facendo i quinti del centrocampo. Difficile pensarlo possibile, visto che sia Pulisic che Leao sono giocatori molto offensivi e al momento neanche al meglio a livello fisico. E terzo Bartesaghi oggi sembra più pronto da esterno a tutta fascia che da terzino basso.