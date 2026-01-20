Pianeta Milan
Milan, l'attacco a tre è fattibile? Allegri ha trovato l'equilibrio. Fattore Saelemaekers e il centrocampo. Ecco tutti i contro di un cambio tattico
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan continua con la sua stagione ottima in Serie A: la squadra di Massimiliano Allegri si trova al momento al secondo posto in classifica a tre punti dalla capolista Inter e a più 7 dal quinto posto occupato al momento dalla Juventus. Un passo in avanti importante rispetto alla scorsa stagione in campionato. Massimiliano Allegri è riuscito a dare equilibrio alla squadra con un 3-5-2 che punta in primis sulla solidità difensiva. Dall'arrivo di Fullkrug a fine dicembre si è riaperto il tempo sul possibile cambio dal punto di vista tattico: via l'attacco a due punte per fare spazio al tridente con il tedesco al centro.

Milan, ora l'attacco a tre 'punte'?

Analizziamo il perché al momento questa soluzione sembrerebbe essere difficile da attuare, salvo particolari circostanze o partite. In linea di massima il Milan potrebbe cambiare veste, ma è molto molto difficile pensare che Allegri possa rinunciare ad alcuni possibili pilastri del suo Diavolo. Partiamo prendendo in esame un possibile 3-4-3. Nessun cambio in difesa, dentro il tridente forte in attacco. Resterebbero Bartesaghi e Saelemaekers larghi sulle fasce, ma Allegri dovrebbe rinunciare a un centrocampista per fare spazio a un attaccante. Difficile che questo possa avvenire con costanza, visto l'equilibrio totale trovato dai rossoneri.

Secondo esempio via la difesa a tre, dentro la difesa a quattro: quindi 4-3-3. In questo caso i problemi principali potrebbero essere addirittura tre: il primo riguarda Saelemaekers che potrebbe perdere il posto da titolare o comunque essere adattato da terzino destro. Non il massimo visto che il belga è uno dei giocatori più importanti del Milan di Allegri. Il secondo è che gli esterni offensivi dovrebbero tornare ad aiutare in difesa sulle fasce, cosa che al momento stanno facendo i quinti del centrocampo. Difficile pensarlo possibile, visto che sia Pulisic che Leao sono giocatori molto offensivi e al momento neanche al meglio a livello fisico. E terzo Bartesaghi oggi sembra più pronto da esterno a tutta fascia che da terzino basso.

Certo poi un cambio tattico non è da escludere del tutto: già a partire dalla Roma, visto che Saelemaekers è in dubbio, qualche cambio ci potrà essere. Ma è molto difficile ipotizzare un cambio costante visti i risultati e l'equilibrio. Possibile vederlo a gara in corso, magari quando e se Allegri avrà bisogno di un attacco pesante per sbloccare o recuperare una partita già iniziata.

