Milan, ecco le condizioni di Saelemaekers dopo l’infortunio contro il Lecce

Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999, è uscito ieri sera, all'80' di Milan-Lecce, per un infortunio e ha lasciato il suo posto in campo nel finale di partita a Zachary Athekame. Le ultime news sull'ex Bologna e Roma dopo il consulto
Daniele Triolo Redattore 

Ieri sera, all'80', poco dopo il gol-vittoria siglato da Niclas Füllkrug proprio grazie ad un suo assist, Alexis Saelemaekers ha chiesto e ottenuto il cambio per un infortunio rimediato in Milan-Lecce. Il centrocampista belga, classe 1999, ha lasciato il suo posto in campo a Zachary Athekame.

C'era attesa, in casa Milan, dei controlli per l'ex Bologna e Roma soprattutto per capire l'entità del problema evidenziato nel finale del match contro i salentini di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Saelemaekers ha accusato un risentimento all'adduttore sinistro.

Da monitorare, dunque, l'evoluzione clinica in settimana. Ad oggi, stando così le cose, Saelemaekers è in serio dubbio per Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma domenica 25 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico', proprio contro la squadra in cui il numero 56 rossonero ha militato - in prestito - nella scorsa stagione. Potrebbe rientrare, quindi, per la successiva trasferta dei rossoneri di Massimiliano Allegri, quella in casa del Bologna il prossimo martedì 3 febbraio.

