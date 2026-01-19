LEGGI ANCHE: Camarda torna al Milan o resta al Lecce? Le ultime news. Importante novità sull'infortunio >>>
Da monitorare, dunque, l'evoluzione clinica in settimana. Ad oggi, stando così le cose, Saelemaekers è in serio dubbio per Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026, in programma domenica 25 gennaio, alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico', proprio contro la squadra in cui il numero 56 rossonero ha militato - in prestito - nella scorsa stagione. Potrebbe rientrare, quindi, per la successiva trasferta dei rossoneri di Massimiliano Allegri, quella in casa del Bologna il prossimo martedì 3 febbraio.
