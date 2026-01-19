Stop mai arrivato perché Füllkrug ha giocato - bene - sia a Como sia contro il Lecce, contro cui ha poi messo a segno il suo primo gol in maglia rossonera. "Il mistero del dito rotto? Non c'è mistero, è un dito rotto! - ha detto Füllkrug a 'SI' -. Devi solo affrontare il dolore, affrontare la situazione. Sono tedesco - ha poi affermato sorridendo - e noi siamo forti. Possiamo affrontare il dolore. Abbiamo trovato soluzioni per affrontarlo e quindi va bene. Non voglio perdere neanche una partita per il Milan".