Füllkrug, siparietto a ‘SportItalia’ dopo Milan-Lecce: “Il dito rotto?” La risposta spiazza tutti

Niclas Füllkrug, attaccante rossonero, ha parlato a 'SportItalia' dopo Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano e che è terminata 1-0 grazie ad un suo gol
Il Milan di Massimiliano Allegri ha battuto il Lecce di Eusebio Di Francesco nel posticipo domenicale della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Ieri sera, a 'San Siro', ha deciso - al 76' - un preciso colpo di testa di Niclas Füllkrug sull'assist, calibrato, dalla destra di Alexis Saelemaekers.

Milan-Lecce 1-0, così Füllkrug nel post-partita di 'SportItalia'

Al termine del match, Füllkrug - giunto al Milan in questa finestra invernale di calciomercato con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dagli inglesi del West Ham - ha fatto il giro delle interviste nelle varie televisioni e si è fermato anche ai microfoni di 'SportItalia'.

Siparietto, per l'occasione, con il giornalista di 'SI', Francesco Letizia, il quale gli ha chiesto di fare luce sul 'mistero del dito rotto', un evento traumatico accadutogli nella partita di Firenze contro la Fiorentina che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe potuto costare all'ex centravanti anche di Borussia Dortmund e Werder Brema uno stop di dieci giorni.

Stop mai arrivato perché Füllkrug ha giocato - bene - sia a Como sia contro il Lecce, contro cui ha poi messo a segno il suo primo gol in maglia rossonera. "Il mistero del dito rotto? Non c'è mistero, è un dito rotto! - ha detto Füllkrug a 'SI' -. Devi solo affrontare il dolore, affrontare la situazione. Sono tedesco - ha poi affermato sorridendo - e noi siamo forti. Possiamo affrontare il dolore. Abbiamo trovato soluzioni per affrontarlo e quindi va bene. Non voglio perdere neanche una partita per il Milan".

