Siparietto, per l'occasione, con il giornalista di 'SI', Francesco Letizia, il quale gli ha chiesto di fare luce sul 'mistero del dito rotto', un evento traumatico accadutogli nella partita di Firenze contro la Fiorentina che, nella migliore delle ipotesi, sarebbe potuto costare all'ex centravanti anche di Borussia Dortmund e Werder Brema uno stop di dieci giorni.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare punta al bersaglio grosso e gratis! E ci sono sviluppi importanti >>>
Stop mai arrivato perché Füllkrug ha giocato - bene - sia a Como sia contro il Lecce, contro cui ha poi messo a segno il suo primo gol in maglia rossonera. "Il mistero del dito rotto? Non c'è mistero, è un dito rotto! - ha detto Füllkrug a 'SI' -. Devi solo affrontare il dolore, affrontare la situazione. Sono tedesco - ha poi affermato sorridendo - e noi siamo forti. Possiamo affrontare il dolore. Abbiamo trovato soluzioni per affrontarlo e quindi va bene. Non voglio perdere neanche una partita per il Milan".
© RIPRODUZIONE RISERVATA