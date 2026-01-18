Pianeta Milan
Niclas Füllkrug, attaccante rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce 1-0, così Füllkrug nel post-partita di 'Sky Sport'

Su come sta dopo questa settimana complicata: "Sono sempre rilassato, ho sempre fiducia. È stato bellissimo segnare il primo gol in questo stadio. Stavo aspettando questo gol e sono molto felice"

Su come si sta ambientando e se pensa di poter diventare titolare: "I primi giorni sono stati incredibili, c'è una ragione se questa squadra sta lottando per la vetta della classifica. Abbiamo una grande etica del lavoro: abbiamo tanta qualità e carattere. Se vedi l'assist del gol, questo è quello che desidera un attaccante. Ho segnato e questa è la cosa più importante".

Sul poter giocare in futuro con Christian Pulisic e Rafael Leão: "Penso che dipende dalla partita. Abbiamo qualità in attacco con diversi giocatori: l'allenatore deve decidere per vincere la partita. Abbiamo bisogno di qualità dalla panchina e dai titolari".

