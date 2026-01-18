Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Milan, Fullkrug post Lecce: “Ero pronto, volevo entrare. Grande assist di Alexis”

Niclas Füllkrug, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Niclas Füllkrug, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Volevo entrare. Ero pronto, pensavo fosse un buon momento per cambiare. Attaccavamo molto. Grande assist di Alexis, ricevere un assist del genere è il sogno di ogni attaccante”.

Com’è andato questo primo mese al Milan?

“Incredibilmente bene. Sono davvero grato di essere qui e vestire questa maglia. La squadra mi ha accolto molto bene. La fiducia per un attaccante è importante”.

