Estupiñán, al 53', ci riprova e serve, invece, stavolta Alexis Saelemaekers, il cui tiro viene chiuso in angolo. Sugli sviluppi del corner, colpo di testa di Matteo Gabbia e pallone sul fondo. Al 54' il Lecce cambia: fuori l'ex Riccardo Sottil e dentro Lameck Banda. Il protagonista di inizio ripresa è sicuramente Estupiñán: al 56' sinistro al volo da fuori area e pallone di poco alto sulla traversa.

Il Milan assedia l'area del Lecce: al 56' gran parata di Falcone sul sinistro di Samuele Ricci all'angolo in basso alla sua sinistra. Un minuto dopo, colpo di testa di Gabbia di poco alto sulla trasversale. La palla, stasera, per i rossoneri non sembra proprio voler entrare in porta.

Al 62' la migliore azione della partita del Milan: cavalcata di Ricci, che serve Rafael Leão, il quale infila la sfera in profondità per Pulisic: tiro a botta sicura nell'angolo, ma Falcone, incredibilmente, compie un autentico miracolo e devia il pallone sul fondo. Tre minuti più tardi, sul cross dalla sinistra di Estupiñán, Rabiot - ben appostato all'interno dell'area di rigore degli ospiti - deposita la sfera sul fondo.

Prima gioia in Serie A per bomber Füllkrug — Di Francesco, al 69', toglie dal campo Nikola Štulić e inserisce lo spagnolo Tete Morente, cambiando anche assetto tattico alla propria squadra. Risponde Allegri, al 73', togliendo dal campo Ricci e Pulisic e inserendo al loro posto Ruben Loftus-Cheek e Niclas Füllkrug. Appena entrato, il tedesco chiama Falcone all'intervento sotto misura: bravissimo, come al solito, il portiere del Lecce, a dire di no all'offensiva rossonera.

Continua nel suo secondo tempo all'arma bianca il Milan: al 75' cross, dalla destra, di Saelemaekers, sponda aerea di Rabiot e Loftus-Cheek da due passi, non trova l'appuntamento con il rete. La rete, però, è nell'aria e arriva al 76', quando Gabbia pesca, con un lancio millimetrico, Saelemaekers sulla destra: cross dal fondo e colpo di testa di Füllkrug con palla nell'angolino dove Falcone, davvero, stavolta non può arrivare!

Saelemaekers, all'80', lascia il campo a Zachary Athekame per un problema muscolare. Doppio cambio nelle fila del Lecce all'85': fuori Antonino Gallo e Ylber Ramadani; dentro, al loro posto, Konan N'Dri e Youssef Maleh. Risponde Allegri all'87', togliendo dal campo Ardon Jashari e Leão per inserire Luka Modrić e Christopher Nkunku. L'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine concede 4' di recupero, durante i quali il Milan gestisce il possesso palla e il risultato.

Falcone, al 93', fa un miracolo - sotto misura - sulla spaccata di Nkunku, negando al Diavolo un raddoppio che sarebbe stato più che meritato. Milan-Lecce 1-0 al 90': risultato striminzito, di 'corto muso', ma vittoria più che meritata per un Milan che ha giocato davvero una bella partita, dal punto di vista del gioco e anche delle occasioni, soprattutto nel secondo tempo. La rincorsa all'Inter continua.