Il Milan di Massimiliano Allegri passa in vantaggio contro il Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.
Milan-Lecce 1-0: la sblocca di testa Füllkrug! | Serie A News
MILAN-LECCE
Milan-Lecce 1-0: la sblocca di testa Füllkrug! | Serie A News
Niclas Füllkrug timbra il suo primo gol in maglia rossonera in Milan-Lecce: bel colpo di testa sul cross di Alexis Saelemaekers
Al 76', Matteo Gabbia pesca, con un lancio millimetrico, Alexis Saelemaekers sulla destra: cross dal fondo e colpo di testa di Niclas Füllkrug con palla nell'angolino dove Wladimiro Falcone, davvero, stavolta non può arrivare! Milan-Lecce 1-0!
