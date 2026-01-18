Ylber Ramadani, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
MILAN-LECCE
Ramadani all’intervallo di Milan-Lecce: “Dobbiamo essere più calmi quando abbiamo palla”
"Quando prendiamo palla dobbiamo essere più calmi per fare respirare la squadra: questo chiedevamo io e Coulibaly"
