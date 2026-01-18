Pianeta Milan
Milan-Lecce, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

Grande pubblico stasera per Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta disputando allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco i dati ufficiali e definitivi sugli spettatori diffusi dal club rossonero
Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, la sfida Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, sulla scia dell'ottima stagione del Diavolo, ha fornito una gran bella risposta. Ma come d'altronde fa sempre quando in campo scendono gli undici ragazzi con la maglia rossonera.

I tifosi del Milan, infatti, hanno riempito l'impianto sportivo meneghino per sostenere i propri beniamini, allenati da quest'anno da Massimiliano Allegri e in lotta per lo Scudetto con Inter e Napoli, in occasione della partita contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, squadra che naviga nei bassifondi della classifica e che venderà cara la pelle per strappare punti. Ma quante persone sono accorse per tifare il loro amato Milan?

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, sono ben 70.591 gli spettatori presenti allo stadio per la gara dei rossoneri di Allegri contro i giallorossi di Di Francesco. La prossima partita casalinga del Diavolo potrebbe essere Milan-Como, qualora venisse recuperata il 17 o il 18 febbraio, oppure Milan-Parma, in programma nel weekend del 22 febbraio. La Lega Serie A farà chiarezza tra qualche settimana.

