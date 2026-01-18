Pianeta Milan
Milan, torna Camarda? Damiani: 'Per noi non è cambiato nulla'
Saverio Sticchi Damiani, Presidente giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Saverio Sticchi Damiani, Presidente giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Su Camarda: "Non ci sono novità per quanto ci riguarda. Il ragazzo ha avuto questo problema alla spalla, è stato curato dai nostri medici e visitato da uno specialista. Vi è unanimità che con 20 giorni di riposo Camarda potrà rientrare e darci una mano fino alla fine del campionato. Per noi non è cambiato nulla".

Sui nomi del mercato: "Questi giorni di mercato siamo riusciti a centrare tre obiettivi di mercato per noi importanti, sia per il presente che per il futuro. Su questi giocatori c'era tanta concorenza. Cosa faremo? Vedremo. Ogni sessione di mercato è un'occasione di mercato per migliorare".

Sulla lotta retrocessione: "Sono d'accordo, è una lotta salvezza molto complicata. Avevamo avvertito la tifoseria sulla difficoltà di questo campionato. Il bilancio al giro di boa? Direi buono, tranne per la partita col Parma, compromessa per colpa nostra".

