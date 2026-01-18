Milan, torna Camarda? Damiani: 'Per noi non è cambiato nulla'

Sui nomi del mercato: "Questi giorni di mercato siamo riusciti a centrare tre obiettivi di mercato per noi importanti, sia per il presente che per il futuro. Su questi giocatori c'era tanta concorenza. Cosa faremo? Vedremo. Ogni sessione di mercato è un'occasione di mercato per migliorare".
Sulla lotta retrocessione: "Sono d'accordo, è una lotta salvezza molto complicata. Avevamo avvertito la tifoseria sulla difficoltà di questo campionato. Il bilancio al giro di boa? Direi buono, tranne per la partita col Parma, compromessa per colpa nostra".
