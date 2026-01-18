Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Ricci prima di Milan-Lecce: “Ogni partita è difficile, contro qualunque squadra. La Serie A è dura”

MILAN-LECCE

Ricci prima di Milan-Lecce: “Ogni partita è difficile, contro qualunque squadra. La Serie A è dura”

Ricci prima di Milan-Lecce: “Ogni partita è difficile, contro qualunque squadra. La Serie A è dura” - immagine 1
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Daniele Triolo Redattore 

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"A Como sapevamo che era una partita molto difficile, l'avevamo preparata sulle difficoltà che poteva crearci il Como. Sono una squadra molto forte che ti fa giocare male. Siamo anche partiti male, poi ci siamo ripresi con grande spirito. Sappiamo che ogni partita è difficile, sia se giochi in casa sia se giochi fuori, contro quelle più in alto in classifica o contro quelle più in basso".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming >>>

"La Serie A è un campionato molto duro, faremo di tutto per prenderci la vittoria nel nostro stadio. Il mio inserimento qui sta andando benissimo: mi trovo benissimo con tutti i ragazzi, con lo staff, con il mister, con tutte le persone che fanno parte dell'AC Milan in generale. Ho trovato tutte persone super disponibili, non mi posso davvero lamentare".

Leggi anche
Lecce, ecco Pierotti: “Terzino? Se serve gioco anche lì per il mister”
Milan, Ricci prima del Lecce: “La concorrenza fa bene, sono super tranquillo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA