Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"A Como sapevamo che era una partita molto difficile, l'avevamo preparata sulle difficoltà che poteva crearci il Como. Sono una squadra molto forte che ti fa giocare male. Siamo anche partiti male, poi ci siamo ripresi con grande spirito. Sappiamo che ogni partita è difficile, sia se giochi in casa sia se giochi fuori, contro quelle più in alto in classifica o contro quelle più in basso".