"A Como sapevamo che era una partita molto difficile, l'avevamo preparata sulle difficoltà che poteva crearci il Como. Sono una squadra molto forte che ti fa giocare male. Siamo anche partiti male, poi ci siamo ripresi con grande spirito. Sappiamo che ogni partita è difficile, sia se giochi in casa sia se giochi fuori, contro quelle più in alto in classifica o contro quelle più in basso".