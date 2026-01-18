Lecce, senti Pierotti: 'Milan? Abbiamo lavorato tanto per oggi...'

Sul possibile ruolo di terzino: “Non è la mia posizione, non ci ho ancora giocato in campionato ma se il mister ha bisogno ci gioco senza problemi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MILAN-LECCE
Santiago Pierotti, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul match di stasera: “Siamo stati 3 giorni qua al nord, abbiamo lavorato tanto, sempre fa bene questa cosa alla squadra, abbiamo lavorato tanto su questa partita”.
Sul possibile ruolo di terzino: “Non è la mia posizione, non ci ho ancora giocato in campionato ma se il mister ha bisogno ci gioco senza problemi”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA