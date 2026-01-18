Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Lecce, ecco Pierotti: “Terzino? Se serve gioco anche lì per il mister”

MILAN-LECCE

Lecce, ecco Pierotti: “Terzino? Se serve gioco anche lì per il mister”

Lecce, senti Pierotti: 'Milan? Abbiamo lavorato tanto per oggi...'
Santiago Pierotti, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Redazione

Santiago Pierotti, giocatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul match di stasera: “Siamo stati 3 giorni qua al nord, abbiamo lavorato tanto, sempre fa bene questa cosa alla squadra, abbiamo lavorato tanto su questa partita”.

LEGGI ANCHE

Sul possibile ruolo di terzino: “Non è la mia posizione, non ci ho ancora giocato in campionato ma se il mister ha bisogno ci gioco senza problemi”.

LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Milan-Lecce in diretta tv o streaming >>>

Leggi anche
Milan, Ricci prima del Lecce: “La concorrenza fa bene, sono super tranquillo”
Milan-Lecce, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

© RIPRODUZIONE RISERVATA