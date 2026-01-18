Milan-Lecce, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva a questa sfida con un buon momento di forma. Nell'ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno superato il Como con un convincente 3-1 in trasferta, dimostrando solidità e determinazione. In precedenza, il pareggio contro la Fiorentina aveva lasciato un po' di amaro in bocca, ma la squadra ha saputo reagire prontamente. In Serie A, il Milan sta mostrando una continuità di risultati che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Probabile, dopo la panchina di Como, il ritorno tra i titolari di Christian Pulisic. Gimenez lungodegente è ancora out, mentre reintegrato con vistosa fasciatura Strahinja Pavlović. Diffidato Fofana.

"Il Lecce viene da due ottime prestazioni con Parma e Inter", queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. "I risultati non li stanno premiando per quello che mostrano sul piano della corsa e della fase difensiva. Per noi sarà una gara importante perché dobbiamo dare seguito alla bella vittoria di Como, dovremo metterci attenzione, compattezza e stare attenti alla loro velocità. Non dobbiamo essere frenetici, ci vorrà grande tecnica e una fase difensiva che ci garantisca di ottenere un buon risultato".

QUI LECCE — Il Lecce, guidato da Eusebio Di Francesco, sta attraversando un periodo complicato. Nelle ultime tre partite di Serie A, i giallorossi hanno subito altrettante sconfitte contro Roma, Parma e Inter. Nonostante le difficoltà, la squadra salentina è determinata a invertire la rotta e a ritrovare la via verso fondamentali punti salvezza. Il pareggio di inizio anno contro la Juventus aveva dato segnali positivi, ma le recenti sconfitte hanno complicato la situazione in classifica. Per i giallorossi squalificati Gaspar e Veiga, rientrano Ramadani e Banda. Unico infortunato Francesco Camarda per il problema alla spalla.

"Dobbiamo crederci ancora di più rispetto a quella che è stata la partita con l'Inter", sono le parole di Di Francesco alla vigilia della gara. "Davanti abbiamo un avversario importante con tanta qualità e dovremo mantenere alta l'attenzione per tutti i 90' e non cadere in errori che ci possono costare".

I NUMERI PRE PARTITA — Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3N); l'ultima volta in cui i rossoneri hanno infilato cinque vittorie consecutive contro i giallorossi nel torneo è stata tra il 1989 e il 1993.

Il Milan (12V, 7N) è rimasto imbattuto per 19 gare di fila all'interno dello stesso campionato di Serie A per la prima volta dal periodo tra gennaio e maggio 2004, con Carlo Ancelotti in panchina (19 - 15V, 4N). I rossoneri non arrivano a 20 partite di fila nello stesso torneo senza perdere dai primi sette mesi del torneo 1992/93 (prime 23 gare di quella stagione senza perdere, l'allenatore era Fabio Capello).

Adrien Rabiot, autore di una doppietta decisiva contro il Como, non è mai riuscito a segnare per due match di Serie A consecutivi in carriera, mentre nei maggiori cinque campionati europei è andato a referto per più di una presenza di fila a febbraio 2025 con il Marsiglia (serie di tre in quel caso); il francese è uno dei soli tre centrocampisti del torneo in corso con almeno tre gol e tre assist vincenti (insieme a Nico Paz e Scott McTominay).

DOVE GUARDARE MILAN-LECCE — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero".

QUI SERIE A — L'arbitro del match sarà Luca Zufferli, assistito da Marco Ceccon e Paolo Laudato. Quarto ufficiale Matteo Marcenaro. Al VAR Luigi Nasca, assistito da Paolo Silvio Mazzoleni.

La 21ª giornata è iniziata venerdì 16 gennaio con Pisa-Atalanta 1-1. Ieri, sabato 17 gennaio, si sono disputate Udinese-Inter 0-1, Napoli-Sassuolo 1-0 e Cagliari-Juventus 1-0. La domenica di campionato prevede alle 12.30 Parma-Genoa, alle 15.00 Bologna-Fiorentina, alle 18.00 Torino-Roma e alle 20.45 Milan-Lecce. Lunedì, in conclusione, Cremonese-Hellas Verona alle 18.30 e Lazio-Como alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Inter* 49; Milan e Napoli* 43; Juventus* e Roma 39; Como 34; Atalanta* 32; Bologna 30; Lazio 28; Udinese* 26; Sassuolo* e Torino 23; Cagliari*, Cremonese e Parma 22; Genoa 19; Lecce 17; Fiorentina e Pisa* 14; Hellas Verona 13. (* = 1 gara in più