Milan-Lecce di Serie A in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ MILAN-LECCE, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Panchina: Terracciano, Pittarella, Athekame, Odogu, Estupinan, Fofana, Jashari, Modric, Nkunku, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Panchina: Fruchtl, Samooja, Kouassi, Jean, Gorter, Helgason, Kaba, Ngom, Sala, Marchwinski, Ndri, Morente, Sottil. Allenatore: Di Francesco.
+++ MILAN-LECCE, LE NOTIZIE LIVE +++
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Lecce, partita della 21^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
