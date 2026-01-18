Nella giornata di oggi, domenica 18 gennaio 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, impegnato questa sera alle 20:45, contro contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, in occasione della 21^ giornata di Serie A. Oggi importanti aggiornamenti in vista della prossima partita di Serie A. Non solo campo, anche tanto mercato, tra cui le ultime sul rinnovo di Maignan e il futuro societario del Diavolo. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA