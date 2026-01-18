Verso Milan-Lecce, la particolare statistica di Leao e Pulisic con i giallorossi

Per i rossoneri, invece, rappresenta una sfida fondamentale per rimanere incollati all'Inter di Chivu, attualmente a +6 dopo la vittoria con l'Udinese. Per farlo, Massimiliano Allegri sembra orientato a schierare la coppia titolare che il tecnico toscano ha potuto utilizzare dal primo minuto in sole due occasioni. Parliamo del tandem Pulisic-Leao, che contro i salentini saranno le armi offensive rossonere. In particolare, c'è una statistica che riguarda i due contro il Lecce. Assieme a Shevchenko primo con 10 gol, nella top 3 dei migliori marcatori contro il Lecce risiedono proprio loro due con Pulisic a quota 6 e Leao a quota 5. Che stasera possa riaggiornarsi questa classifica?