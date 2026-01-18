Pianeta Milan
Milan-Lecce con Leao e Pulisic davanti. Coppia letale contro i salentini: ecco i numeri

Verso Milan-Lecce, la particolare statistica di Leao e Pulisic con i giallorossi
In vista del match di Serie A tra Milan e Lecce, ecco una statistica su Rafael Leao e Christian Pulisic, i possibili attaccanti titolari di questa sera
Archiviato il convincente successo contro il Como di Cesc Fabregas, arrivato in settimana in occasione del recupero della 16^ giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo questa sera. Alle ore 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro andrà in scena la sfida tra Milan e Lecce, match valido per il turno numero 21 di campionato.

Milan-Lecce, la particolare statistica di Leao e Pulisic

—  

Per i giallorossi di Eusebio Di Francesco, impegnati di nuovo a 'San Siro' dopo la sfida infrasettimanale con l'Inter, il match di questa sera diventa occasione per riscattare le ultime partite. I salentini arrivano alla partita col Milan con 3 sconfitte consecutive e questa sera vorranno portare a casa dei punti per non compromettere la loro classifica.

Per i rossoneri, invece, rappresenta una sfida fondamentale per rimanere incollati all'Inter di Chivu, attualmente a +6 dopo la vittoria con l'Udinese. Per farlo, Massimiliano Allegri sembra orientato a schierare la coppia titolare che il tecnico toscano ha potuto utilizzare dal primo minuto in sole due occasioni. Parliamo del tandem Pulisic-Leao, che contro i salentini saranno le armi offensive rossonere. In particolare, c'è una statistica che riguarda i due contro il Lecce. Assieme a Shevchenko primo con 10 gol, nella top 3 dei migliori marcatori contro il Lecce risiedono proprio loro due con Pulisic a quota 6 e Leao a quota 5. Che stasera possa riaggiornarsi questa classifica?

