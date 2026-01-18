Pianeta Milan
Milan-Lecce, Falcone sul cammino dei rossoneri: in campo da 134 gare di fila

Milan-Lecce, Falcone non salta un minuto di Serie A da più di 3 stagioni
In occasione di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata di Serie A, OPTA ha svelato una statistica che riguarda Wladimiro Falcone, portiere giallorosso. Ecco di cosa si tratta
Redazione

Messo alle spalle il netto successo contro il Como di Cesc Fabregas, ottenuto nel recupero della 16^ giornata di Serie A disputato in settimana, il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a tornare protagonista. Questa sera, alle 20:45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, i rossoneri ospiteranno il Lecce nella sfida valida per la 21^ giornata di campionato.

Milan-Lecce, incredibile statistica di Falcone

Per i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco, di nuovo di scena a San Siro dopo l'impegno infrasettimanale contro l'Inter, la gara rappresenta un'occasione di riscatto. Il Lecce si presenta alla sfida con il Milan reduce da tre sconfitte consecutive e con la necessità di fare punti per non complicare ulteriormente la propria situazione in classifica.

Il Milan, invece, vuole confermare la prestazione di Como e vincere per rimanere in scia dell'Inter, attualmente prima a +6. Per farlo, il Diavolo incontrerà sulla propria strada Wladimiro Falcone, portiere del Lecce che detiene un record incredibile. Secondo quanto riportato da OPTA, l'estremo difensore giallorosso non salta un minuto di Serie A dall'inizio della stagione 22/23, vale a dire la prima con la maglia del Lecce. Da quel giorno 134 partite su 134. Ovviamente, è l'unico in Serie A che detiene questa statistica.

