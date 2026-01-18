Milan-Lecce, Falcone non salta un minuto di Serie A da più di 3 stagioni

LEGGI ANCHE: Da emergenza ad abbondanza: le soluzioni in attacco possono essere la chiave per il Milan
Il Milan, invece, vuole confermare la prestazione di Como e vincere per rimanere in scia dell'Inter, attualmente prima a +6. Per farlo, il Diavolo incontrerà sulla propria strada Wladimiro Falcone, portiere del Lecce che detiene un record incredibile. Secondo quanto riportato da OPTA, l'estremo difensore giallorosso non salta un minuto di Serie A dall'inizio della stagione 22/23, vale a dire la prima con la maglia del Lecce. Da quel giorno 134 partite su 134. Ovviamente, è l'unico in Serie A che detiene questa statistica.
