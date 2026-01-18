Pianeta Milan
Moretto: “RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Possibili cambi nella società Milan”

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato delle voci di possibili movimenti societari per quanto riguarda RedBird, Elliott e il mondo Milan. Ecco le sue parole su 'YouTube'
Emiliano Guadagnoli
La notizia di questa mattina de 'La Verità' sul possibile futuro di Furlani al Milan continua a fare parlare. Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato su 'YouTube' sui movimenti societari del Milan. Ecco le sue parole: "A inizio anno a cavallo tra 2025 e 2026 vi avevo annunciato delle possibili novità a livello societario per il Milan".

Moretto e i possibili cambi societari del Milan

Il giornalista continua: "Questi movimenti stanno prendendo sempre più corpo. Vi confermo di fatto la linea che vi avevo dato. Qualcosa sta cambiando all'interno del mondo Milan. Da quanto ci risulta RedBird e Cardinale stanno cercando di ripagare parte del debito, se non in toto, ad Elliott. Cardinale è alla ricerca di finanziatori. Vi confermo il nome di Comvest".

Moretto aggiunge altri dettagli importanti: "E' una procedura lenta e lunga, ma su cui Cardinale lavora da diverso tempo. Siamo in una fase importante. RedBird vicina ad estinguere il debito con Elliott. Ci potrebbero essere poi eventualmente anche dei cambi in società, più verso fine stagione che nell'immediato. Passi decisi e movimenti sempre più concreti. Ci saranno delle novità in ambito societario del Milan".

