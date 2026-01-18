Il giornalista continua: "Questi movimenti stanno prendendo sempre più corpo. Vi confermo di fatto la linea che vi avevo dato. Qualcosa sta cambiando all'interno del mondo Milan. Da quanto ci risulta RedBird e Cardinale stanno cercando di ripagare parte del debito, se non in toto, ad Elliott. Cardinale è alla ricerca di finanziatori. Vi confermo il nome di Comvest".