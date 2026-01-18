Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Milan, Ricci prima del Lecce: "La concorrenza fa bene, sono super tranquillo"

Samuele Ricci , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sono super tranquillo come dall’inizio del campionato. Sapevo che venivo in un grande club dove avrei trovato tanta concorrenza. Penso che sia una concorrenza che fa bene, ci tiene tutti sul pezzo. Ho trovato ragazzi disponibilissimi, sempre a darti una mano, non posso lamentarmi. Sfrutterò le mie carte”.

Ricci- Jashari. Chi fa il play?

“Lo vedrai dopo. Scherzo. Oggi faccio io la mezzala mentre Jashari fa il play. A Firenze ci eravamo alternati, però comunque sia ci viene chiesto di fare tutto e noi siamo pronti a fare del nostro meglio”.

