Milan, Ricci prima del Lecce: “La concorrenza fa bene, sono super tranquillo”

Samuele Ricci , giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Samuele Ricci, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
“Sono super tranquillo come dall’inizio del campionato. Sapevo che venivo in un grande club dove avrei trovato tanta concorrenza. Penso che sia una concorrenza che fa bene, ci tiene tutti sul pezzo. Ho trovato ragazzi disponibilissimi, sempre a darti una mano, non posso lamentarmi. Sfrutterò le mie carte”.