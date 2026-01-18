Milan-Lecce di Serie A 0-0: annullato un gol per fuorigioco | LIVE News

partite

Milan-Lecce di Serie A: la partita di 'San Siro' in diretta | LIVE News
Alle ore 20:45 allo stadio 'San Siro' di Milano c'è Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026: il LIVE con la diretta testuale
Redazione

18/01/2026 - 20:45
MILAN
0-0
LECCE
45+1'
fine-primo-tempo

Termina qui il primo tempo di Milan-Lecce: 0-0 a San Siro

45'

Segnalato 1 minuto di recupero

34'
occasione

OCCASIONE MILAN

Pulisic prova l'inserimento sul filtrante di Saelemaekers, tira ma Falcone respinge senza troppi problemi

26'

Il Milan prova a sfondare ancora con Saelemaekers, nulla da fare

20'
ammonizione

AMMONIZIONE MILAN

Ammonito De Winter

15'

Il Milan prova ad avanzare, ma il Lecce è tutto chiuso all'indietro 

9'

Il Milan aveva segnato un gol grazie a Rafael Leao, ma l'arbitro ferma tutto: annullato per fuorigioco

6'
occasione

OCCASIONE MILAN

Primissima occasione per il Milan:Saelemaekers, col sinistro sfiora il gol facendo un tiro a giro verso il secondo palo

1'
inzio-match

Tutto pronto a San Siro: inizia Milan-Lecce

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Massimiliano Allegri ed Eusebio Di Francesco.

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Pavlović, Athekame, Bartesaghi, Y. Fofana, Loftus-Cheek, Modrić, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.

 

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Sottil; Štulić. A disposizione: Früchtl, Samooja, Jean, Kouassi, N. Pérez, S. Fofana, Helgason, Kaba, Maleh, Marchwiński, Ngom, Sala, N'Dri, Banda, Tete Morente. Allenatore: Di Francesco.

Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026

+++ MILAN-LECCE, LE NOTIZIE LIVE +++

MILAN-LECCE, FALCONE SUL CAMMINO DEI ROSSONERI: IN CAMPO DA 134 GARE DI FILA

In occasione di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata, OPTA ha svelato una statistica che riguarda Falcone, portiere giallorosso

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI: MISTER ALLEGRI SORPRENDE IN OGNI REPARTO

Ecco le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 a 'San Siro'

MILAN-LECCE, PULLMAN ROSSONERO ARRIVATO A 'SAN SIRO' | VIDEO PM

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Lecce! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo

MILAN-LECCE, NUMERI E DOVE VEDERLA: ECCO TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Milan-Lecce, in programma alle ore 20:45 di domenica 18 gennaio 2026

MILAN-LECCE, I NUMERI DI PULISI E LEAO 

I numeri di Rafael Leao e Christian Pulisic contro il Lecce

TOP NEWS DI GIORNATA

Le top news di giornata in vista anche di Milan-Lecce

MILAN-LECCE, ESTUPINAN ANCORA TITOLARE

Milan-Lecce, per Pervis Estupinan un'altra occasione importante dal primo minuto dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina

LECCE-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan-Lecce, probabili formazioni: Massimiliano Allegri potrebbe cambiare qualcosina rispetto alla vittoria dei rossoneri contro il Como. Le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'

MILAN-LECCE, LE ULTIME DA PELLEGATTI 

Il giornalista Carlo Pellegatti fa il punto a poche ore di distanza da Milan-Lecce. Non solo: un parere ancora sulle polemiche dopo Como. L'estratto da 'YouTube'

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'San Siro' di Milano, Milan-Lecce, partita della 21^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.

