MILAN-LECCE

Tare prima di Milan-Lecce: “Maignan? C’è la volontà di andare avanti. A breve…”

Tare prima di Milan-Lecce: “Maignan? C’è la volontà di andare avanti. A breve…” - immagine 1
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sticchi Damiani dice che per loro su Camarda non cambia nulla. La vostra posizione?

“Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da tutte e due le parti, a fine partita vedremo cosa fare”.

Difensore centrale? “Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.

 Quanto manca al rinnovo di Maignan? “Quanto manca… Manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società, c’è la volontà della società di andare avanti. Penso entro… A breve, nelle prossime settimane, penso di avere una risposta definitiva. Ma io sono sempre positivo su questa storia”.

