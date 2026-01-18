Tare prima di Milan-Lecce: “Maignan? C’è la volontà di andare avanti. A breve…”

Igli Tare, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Sticchi Damiani dice che per loro su Camarda non cambia nulla. La vostra posizione?
“Ne parleremo con loro dopo la partita. C’è buon senso da tutte e due le parti, a fine partita vedremo cosa fare”.
Difensore centrale? “Inutile ripetermi. Sicuramente staremo attenti sul mercato, se ci qualcosa che ci aiuterà, lo faremo se c’è necessità, per il momento stiamo bene come stiamo”.