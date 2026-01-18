Milan-Lecce 0-0 (45′): buon ritmo, ma poche occasioni | Serie A News

Il Milan, al 9', passa anche in vantaggio: imbucata di Saelemaekers, in profondità, per Rafael Leão. Il portoghese, a tu per tu con Wladimiro Falcone, lo supera in pallonetto e va in rete, ma l'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine annulla - giustamente - la rete per la posizione di fuorigioco di partenza del numero 10 rossonero.
Un ottimo inizio. Poi, però, pochi tiri in porta—
Il Lecce crea un paio di mischie nell'area di rigore rossonera nel successivo quarto d'ora, ma è il Milan che ha in mano il pallino del gioco. Al 30', però, sul cross dalla sinistra dell'ex Riccardo Sottil, il centravanti dei salentini, Nikola Štulić, anticipa sotto misura Fikayo Tomori e conclude verso la porta difesa da Mike Maignan: pallone sul fondo, nessun problema per il francese.
Al 33' Saelemaekers converge verso l'interno e offre, in area di rigore, pallone a Christian Pulisic: destro in diagonale dello statunitense e parata di Falcone, che si rifugia in calcio d'angolo. Il Milan, per qualche minuto, fatica a presentarsi dalle parti di Falcone, fino al 43', quando genera qualche mischia sugli sviluppi di un paio di corner che non sortiscono, però, gli effetti sperati.
L'arbitro Zufferli concede un minuto di recupero, nel corso del quale non succede nulla. Milan-Lecce 0-0 al 45': i rossoneri dovranno alzare i giri del motore nella ripresa e cominciare a tirare di più in porta se vorranno portare a casa l'intera posta in palio.
