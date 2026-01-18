Milan-Lecce 0-0 (45′): buon ritmo, ma poche occasioni | Serie A News

Pianeta Milan
È finito il primo tempo di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Eusebio Di Francesco
È terminato da pochi minuti il primo tempo di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i giallorossi di Eusebio Di Francesco.

Milan-Lecce 0-0, il racconto del primo tempo

La prima palla-gol, al 6', è per il Milan, con Ardon Jashari che trova Samuele Ricci tra le linee e quest'ultimo che innesca Alexis Saelemaekers a destra. Tiro a giro di sinistro del belga e pallone fuori di pochissimo. Il Diavolo resta in proiezione offensiva e, pochi istanti più tardi, con Matteo Gabbia va molto vicino al bersaglio grosso. Il suo colpo di testa, però, si spegne di poco fuori.

Il Milan, al 9', passa anche in vantaggio: imbucata di Saelemaekers, in profondità, per Rafael Leão. Il portoghese, a tu per tu con Wladimiro Falcone, lo supera in pallonetto e va in rete, ma l'arbitro Luca Zufferli della Sezione A.I.A. di Udine annulla - giustamente - la rete per la posizione di fuorigioco di partenza del numero 10 rossonero.

Un ottimo inizio. Poi, però, pochi tiri in porta

Il Lecce crea un paio di mischie nell'area di rigore rossonera nel successivo quarto d'ora, ma è il Milan che ha in mano il pallino del gioco. Al 30', però, sul cross dalla sinistra dell'ex Riccardo Sottil, il centravanti dei salentini, Nikola Štulić, anticipa sotto misura Fikayo Tomori e conclude verso la porta difesa da Mike Maignan: pallone sul fondo, nessun problema per il francese.

Al 33' Saelemaekers converge verso l'interno e offre, in area di rigore, pallone a Christian Pulisic: destro in diagonale dello statunitense e parata di Falcone, che si rifugia in calcio d'angolo. Il Milan, per qualche minuto, fatica a presentarsi dalle parti di Falcone, fino al 43', quando genera qualche mischia sugli sviluppi di un paio di corner che non sortiscono, però, gli effetti sperati.

L'arbitro Zufferli concede un minuto di recupero, nel corso del quale non succede nulla. Milan-Lecce 0-0 al 45': i rossoneri dovranno alzare i giri del motore nella ripresa e cominciare a tirare di più in porta se vorranno portare a casa l'intera posta in palio.

