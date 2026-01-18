Milan, Saelemaekers dopo la sfida contro il Lecce:”Ho sentito una cosa all’adduttore”

Su Fullkrug: “Sappiamo quanto Nic sia un attaccante incredibile. L’ha già dimostrato in passato, avere un attaccante così è importante e siamo contenti di averlo con noi”.
MILAN-LECCE
Alexis Saelemaekers, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sull'assist e sulle sue condizioni fisiche: “Provo a fare del mio meglio per la squadra, oggi è arrivato l’assist. Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà, preferisco che entri uno che sta al 100% e faccia la differenza”.
Su Fullkrug: “Sappiamo quanto Nic sia un attaccante incredibile. L’ha già dimostrato in passato, avere un attaccante così è importante e siamo contenti di averlo con noi”.
