MILAN-LECCE

Allegri dopo Milan-Lecce: “Quando mi dicono che sono fortunato, io sono contento”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Milan-Lecce 1-0, così Allegri nel post-partita di 'Sky Sport'

Sui 15 punti in più rispetto all'anno scorso e il suo lavoro in questa stagione: "Lavoriamo perché siamo partiti all'inizio per cercare di entrare nelle prime quattro con un gruppo cambiato per il 55%. Stiamo facendo buone cose ma quelle fatte finora non bastano per entrare in Champions League: ora abbiamo tre trasferte importanti da cui passerà buona parte della nostra stagione. Stasera buone risposte da Ardon Jashari, Samuele Ricci, Koni De Winter, che sta crescendo molto. Dobbiamo essere contenti ma c'è da migliorare: bisogna essere meno frenetici, più lucidi e precisi negli ultimi 20 metri".

Sulle eventuali, nuove ambizioni per il Milan oltre al quarto posto: "Questo è un gruppo che sa benissimo dove deve arrivare, dove deve lavorare: sui nostri limiti che sono il nostro punto di forza. Se continuiamo a farlo possiamo fare buone cose".

Sui limiti della sua squadra: "I limiti sono sempre i punti di forza di ogni squadra e ogni persona: se li conosco posso lavorare su quelli e migliorarli".

Su Rafael Leão: "Nel primo tempo ha attaccato molto bene la linea, facendo due e tre volte movimenti meravigliosi. Nel secondo tempo ha atto due giocate tecniche meravigliose non stando ancora benissimo, per Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Sono giocate tecniche che lui fa molto bene".

Su quanto conta la fortuna nelle vittorie: "La fortuna conta nella vita in generale. Spero di essere sempre fortunato, spero non mi abbandoni: una volta dicevano che è meglio stare con quelli fortunati che con quelli bravi. Quando mi dicono che sono fortunato, io sono molto contento eh ...".

Sul lavoro che ha fatto stasera sugli esterni bassi: "All'inizio subivamo tanti cross perché rimanevamo molto lontani dalla palla e non ci mettevamo in traiettoria. Un conto se la palla arriva da dietro la linea, un conto e se arriva da dietro di te: la impatti meglio".

