Milan-Lecce 1-0, così Di Francesco nel post-partita di 'Sky Sport'

Su cosa ha detto ai ragazzi dopo la sconfitta: "Ne parleremo, a mente calda è meglio che non parlo. Ci sono delle situazioni in cui avrei voluto qualcosa di meglio. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, ma si lega al fatto che permetti al Milan di metterti lì. Sono sconfitte differenti le ultime: col Parma ci siamo fatti male da soli, oggi la squadra ha cercato di stare in partita ma nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Poi bisogna dare merito alla differenza di qualità delle due squadre".