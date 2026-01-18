Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Di Francesco al termine di Milan-Lecce: “Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo”

Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Eusebio Di Francesco, allenatore giallorosso, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce 1-0, così Di Francesco nel post-partita di 'Sky Sport'

Su cosa ha detto ai ragazzi dopo la sconfitta: "Ne parleremo, a mente calda è meglio che non parlo. Ci sono delle situazioni in cui avrei voluto qualcosa di meglio. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po' troppo, ma si lega al fatto che permetti al Milan di metterti lì. Sono sconfitte differenti le ultime: col Parma ci siamo fatti male da soli, oggi la squadra ha cercato di stare in partita ma nella ripresa ci siamo abbassati troppo. Poi bisogna dare merito alla differenza di qualità delle due squadre".

Sul suo Lecce piombato di nuovo in zona retrocessione: "Là sotto sei pronto a tutto. Speravamo di portare a casa risultati migliori. Ci rimbocchiamo le maniche e ci pensiamo alla prossima: le salvezze si ottengono alla 38esima e non alla 21esima".

Su cosa serve al Lecce per portare a casa risultati positivi: "Un insieme di cose. Dobbiamo essere più bravi a tenerla su quando ci capita, a ripulire più palle. Serve maggiore qualità quando impostiamo. Questo deve accadere immediatamente. Dipende dalle squadre che affronti ma dobbiamo alzare questo livello".

