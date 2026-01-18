Sul suo Lecce piombato di nuovo in zona retrocessione: "Là sotto sei pronto a tutto. Speravamo di portare a casa risultati migliori. Ci rimbocchiamo le maniche e ci pensiamo alla prossima: le salvezze si ottengono alla 38esima e non alla 21esima".
Su cosa serve al Lecce per portare a casa risultati positivi: "Un insieme di cose. Dobbiamo essere più bravi a tenerla su quando ci capita, a ripulire più palle. Serve maggiore qualità quando impostiamo. Questo deve accadere immediatamente. Dipende dalle squadre che affronti ma dobbiamo alzare questo livello".
