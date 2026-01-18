Falcone post Milan-Lecce: 'La parata su Ricci la più complicata'

Te la senti di meritare un'occasione in una squadra più importante rispetto al Lecce? "Sono arrivato in Serie A tardi, quindi per me è già un sogno stare in Serie A. Lecce è diventata casa per me e sono onorato di esserne capitano. Giustamente, la carriera di un calciatore è corta, quindi uno vuole fare le esperienze al massimo, quindi sì, mi sento pronto e sono maturato tantissimo per andare a lottare per altri obiettivi, nonostante io sia onorato e orgoglioso di difendere la porta del Lecce".