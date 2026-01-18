Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Milan-Lecce, Jashari: “Felice per Fullkrug. Spero di giocare presto con Modric”

Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: “Sono contento di aver giocato dall’inizio e aver aiutato la squadra. La cosa importante erano i tre punti, continuiamo così. Felice per Fullkrug ed il suo primo gol”.

Sulla sua posizione: “Oggi ho giocato da numero 6, ma in carriera ho giocato anche da 8. La cosa più importante è quello che vuole l’allenatore da me: oggi voleva che giocassi da 6 e ho cercato di capire al meglio cosa volesse da me. È una posizione diversa ovviamente, mi piace anche giocare da 8. Ma la cosa più importante è capire come giocare al meglio con la squadra e penso che oggi abbiano visto che posso andare anche più avanti. Ma alla fine ovviamente è il mister che decide”.

Qual è il tuo feeling con Modric? “È un regalo per me giocare con un calciatore del genere. È fantastico, non solo per me ma per tutta la squadra. Spero di poter giocare presto con lui in campo. È una persona fantastica, a livello calcistico non dobbiamo neanche parlarne

