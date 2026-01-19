Siamo entrati nella fase finale del calciomercato invernale e il Milan, dopo l'arrivo praticamente immediato di Niclas Füllkrug dal West Ham per sostituire l'infortunato Santiago Giménez, è entrato di fatto in fase di riflessione. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un paio di rinforzi di qualità: in primis un difensore centrale. Quindi, se fosse possibile, un esterno destro. Probabilmente si punterà a un paio di operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto nelle ultime battute della sessione di gennaio. PROSSIMA SCHEDA
Il Milan, dopo l'immediato arrivo di Niclas Füllkrug dal West Ham, sta vivendo una fase transitoria in questo calciomercato invernale. Per quello estivo, invece, le idee sembrano già molto chiare. Il DS Igli Tare ha già obiettivi importanti
