Siamo entrati nella fase finale del calciomercato invernale e il Milan, dopo l'arrivo praticamente immediato di Niclas Füllkrug dal West Ham per sostituire l'infortunato Santiago Giménez, è entrato di fatto in fase di riflessione. Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un paio di rinforzi di qualità: in primis un difensore centrale. Quindi, se fosse possibile, un esterno destro. Probabilmente si punterà a un paio di operazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto nelle ultime battute della sessione di gennaio. PROSSIMA SCHEDA