Sui cambi nel Milan arrivati un po' tardi : «La squadra stava facendo bene, stavamo continuando a creare occasioni, poi non facevamo gol e a quel punto lì ho dovuto cambiare».

Sull'atteggiamento, encomiabile, di Niclas Füllkrug e quanto potrà essere fondamentale in questo delicato momento della stagione: «Momento delicato, c’è bisogno di tutti. Stasera è entrato ed ha fatto gol. Il suo entusiasmo ci ha portato grande vantaggio. Ardon Jashari ha fatto una grande partita, era entrato bene già a Como. Samuele Ricci uguale, Pervis Estupiñán è tornato a fare una buona partita. Ruben Loftus-Cheek è entrato bene. C’è bisogno di tutti perché giochiamo in 15 e soprattutto con i cambi e con le caratteristiche che abbiamo noi al settantesimo quando devono entrare devono tenere alta l’intensità della squadra».