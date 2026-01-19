Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Allegri dopo Milan-Lecce: “Vinto con 700 passaggi? Nel calcio non c’è una regola o un metodo”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce 1-0, così Allegri nel post-partita di 'TeleLombardia'

Sul Milan che ha battuto il Lecce facendo 700 passaggi e non subendo neanche un tiro in porta: «A dimostrazione che nel calcio non c’è una regola, non c’è un metodo. Puoi vincere partite facendo 700 passaggi come hai detto, io non so quanti ne abbiamo fatti, vincere facendo 200 passaggi …. L’importante è interpretare la partita in quel momento e capire che partita è».

Sui cambi nel Milan arrivati un po' tardi: «La squadra stava facendo bene, stavamo continuando a creare occasioni, poi non facevamo gol e a quel punto lì ho dovuto cambiare».

Sull'atteggiamento, encomiabile, di Niclas Füllkrug e quanto potrà essere fondamentale in questo delicato momento della stagione: «Momento delicato, c’è bisogno di tutti. Stasera è entrato ed ha fatto gol. Il suo entusiasmo ci ha portato grande vantaggio. Ardon Jashari ha fatto una grande partita, era entrato bene già a Como. Samuele Ricci uguale, Pervis Estupiñán è tornato a fare una buona partita. Ruben Loftus-Cheek è entrato bene. C’è bisogno di tutti perché giochiamo in 15 e soprattutto con i cambi e con le caratteristiche che abbiamo noi al settantesimo quando devono entrare devono tenere alta l’intensità della squadra».

