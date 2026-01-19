È quanto afferma Luca Bianchin, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. "Francesco Camarda ha deciso: si opererà alla spalla infortunata. Niente terapia conservativa". Bianchin ha poi aggiunto: "Ancora da definire il tesseramento per i prossimi cinque mesi tra Milan e Lecce". Già, perché è da capire, ora, quale club dovrà seguire il percorso riabilitativo del giocatore verso il completo recupero.

Il Lecce, che ne detiene il tesseramento in questa stagione o il Milan proprietario del cartellino? Se per la 'rosea' la questione tra le parti è ancora da risolvere, per 'Calciomercato.com', in realtà, sarebbe già tutto deciso. Dal summit di ieri sera a 'San Siro' dopo la partita, Milan e Lecce avrebbero convenuto di rispettare l'accordo vigente e, pertanto, fino al prossimo 30 giugno, per 'CM.com', Camarda rimarrà in Salento per curarsi e tornare in campo con i giallorossi quando avrà lasciato l'infortunio alle spalle.

I tempi di recupero? Li fornisce, in un post pubblicato sempre su 'X, il giornalista sportivo Nicolò Schira. E non si tratta, certamente, di tempistiche rapide.

"Si allungano i tempi di recupero di Francesco Camarda: la terapia conservativa prevedeva rientro a inizio febbraio, ma non sta dando grandi frutti. Pertanto la punta ha deciso di operarsi alla spalla e quindi tornerà abile e arruolabile soltanto a fine marzo-inizio aprile", la sentenza del giornalista esperto di calciomercato.