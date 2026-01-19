Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato della scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, a 'TuttoMercatoWeb' all'arrivo all'assemblea della Lega Serie A. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni
Qualche giorno fa è morto, in seguito ad una malattia, Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina: aveva 76 anni. La sua scomparsa ha generato un senso di vuoto nel mondo del calcio italiano, che aveva accolto l'imprenditore italo-statunitense nel giugno 2019, quando aveva rilevato il club viola con molto entusiasmo. Sotto la gestione Commisso, la Fiorentina ha disputato due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Il suo lascito ai gigliati? Il Viola Park, centro sportivo all'avanguardia.
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha voluto ricordare la figura di Commisso stamattina, al suo arrivo all'assemblea della Lega Serie A, in una breve dichiarazione a 'TuttoMercatoWeb'. “Una bravissima persona, che ho avuto la fortuna di conoscere, ci mancherà. Ce ne fossero di più come lui”. E alla domanda 'cosa lascia Commisso al calcio italiano?', la risposta di Furlani non si è fatta attendere.