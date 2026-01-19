Qualche giorno fa è morto, in seguito ad una malattia, Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina: aveva 76 anni. La sua scomparsa ha generato un senso di vuoto nel mondo del calcio italiano, che aveva accolto l'imprenditore italo-statunitense nel giugno 2019, quando aveva rilevato il club viola con molto entusiasmo. Sotto la gestione Commisso, la Fiorentina ha disputato due finali di Conference League e una di Coppa Italia. Il suo lascito ai gigliati? Il Viola Park, centro sportivo all'avanguardia.