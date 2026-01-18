Pianeta Milan
NBA Europe, il Milan c’è: domani incontro chiave a Londra con la lega. L’Inter…

NBA Europe, il Milan accelera: domani incontro a Londra. L'Inter invece...
'Gazzetta.it' ha rivelato importanti novità che riguardano il progetto NBA Europe, al quale, molto probabilmente, parteciperà il Milan. Ecco le ultime dal sito de 'La Gazzetta dello Sport'
Mentre il Milan di Massimiliano Allegri è in campo a 'San Siro' per Milan-Lecce, da 'Gazzetta.it' arrivano importanti novità sul progetto NBA Europe. Che cos'é? Ecco il sito della 'Rosea': "La Nba progetta di far nascere in Europa una lega di basket in partnership con Fiba, una alternativa all'Eurolega di cui si parla apertamente da qualche mese. Il piano prevede 12 squadre fisse, più 4 qualificate per meriti sportivi, con un elenco di città preferite". Tra queste rientrano Milano e Roma.

Milan, domani incontro a Londra per NBA Europe

Secondo 'Gazzetta.it', il Milan e l'Olimpia Milano domani mattina saranno presenti a Londra a un incontro con la NBA dedicato al progetto. L'Inter, invece, non ci sarà. Una differenza che colpisce e che aiuta a capire quali scenari potrebbero aprirsi a Milano nel momento in cui prenderà forma questo progetto preannunciato da tempo. L'obiettivo è partire nell'autunno 2027, con un mix di club già esistenti, nuove realtà e società calcistiche interessate a investire anche nel basket. Tra queste rientra anche il Milan, con la forte spinta di Gerry Cardinale.

Secondo il sito de 'La Gazzetta dello Sport' l'incontro londinese, che riunirà i vertici NBA, club, sponsor e investitori, rappresenta un passaggio chiave, pur senza essere ancora decisivo. In questo contesto, per il Milan a Londra sono previsti Massimo Calvelli, CEO International per RedBird Development Group e membro del cda del Milan, e Zlatan Ibrahimovic atteso già per la partita tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies.

'Gazzetta.it' conclude il discorso sottolineando il lato economico non semplicissimo per questo progetto. Infatti, l'ingresso nella nuova Lega richiederà investimenti enormi e infrastrutture di alto livello, ma in cambio offrirà una partecipazione diretta a un progetto globale e innovativo. Milano osserva, si muove e prende posizione. Le prossime settimane diranno quanto davvero.

