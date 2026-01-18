NBA Europe, il Milan accelera: domani incontro a Londra. L'Inter invece...

Mentre il Milan di Massimiliano Allegri è in campo a 'San Siro' per Milan-Lecce, da 'Gazzetta.it' arrivano importanti novità sul progetto NBA Europe . Che cos'é? Ecco il sito della 'Rosea': "La Nba progetta di far nascere in Europa una lega di basket in partnership con Fiba, una alternativa all'Eurolega di cui si parla apertamente da qualche mese. Il piano prevede 12 squadre fisse, più 4 qualificate per meriti sportivi, con un elenco di città preferite". Tra queste rientrano Milano e Roma .

Milan, domani incontro a Londra per NBA Europe

Secondo 'Gazzetta.it', il Milan e l'Olimpia Milano domani mattina saranno presenti a Londra a un incontro con la NBA dedicato al progetto. L'Inter, invece, non ci sarà. Una differenza che colpisce e che aiuta a capire quali scenari potrebbero aprirsi a Milano nel momento in cui prenderà forma questo progetto preannunciato da tempo. L'obiettivo è partire nell'autunno 2027, con un mix di club già esistenti, nuove realtà e società calcistiche interessate a investire anche nel basket. Tra queste rientra anche il Milan, con la forte spinta di Gerry Cardinale.