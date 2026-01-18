NBA Europe, il Milan accelera: domani incontro a Londra. L'Inter invece...

Secondo il sito de 'La Gazzetta dello Sport' l'incontro londinese, che riunirà i vertici NBA, club, sponsor e investitori, rappresenta un passaggio chiave, pur senza essere ancora decisivo. In questo contesto, per il Milan a Londra sono previsti Massimo Calvelli, CEO International per RedBird Development Group e membro del cda del Milan, e Zlatan Ibrahimovic atteso già per la partita tra Orlando Magic e Memphis Grizzlies.
'Gazzetta.it' conclude il discorso sottolineando il lato economico non semplicissimo per questo progetto. Infatti, l'ingresso nella nuova Lega richiederà investimenti enormi e infrastrutture di alto livello, ma in cambio offrirà una partecipazione diretta a un progetto globale e innovativo. Milano osserva, si muove e prende posizione. Le prossime settimane diranno quanto davvero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA