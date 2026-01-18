Allegri mette nel mirino Capello: Milan-Lecce fondamentale. Il motivo

Dopo il notevole successo contro il Como di Cesc Fabregas , recupero della 16^ giornata di Serie A, posticipata a causa degli impegni in Supercoppa Italiana, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo questa sera per sfidare il Lecce di Eusebio Di Francesco . In occasione del 21^ turno di campionato, il Milan ha un obiettivo chiaro in testa. Dare seguito all'ultima vittoria portando a casa anche stasera i tre punti, in modo da tornare vicino all' Inter capolista , attualmente prima a sei lunghezze dai rossoneri secondi.

Oltre a questo, il Diavolo, e in particolare Massimiliano Allegri, ha messo nel mirino una statistica che dura da più di 30 anni. In questa Serie A, il Milan ha perso solo una volta, ovvero contro la Cremonese all'esordio. Da lì in poi, mai nessuna sconfitta, con 19 risultati utili di fila. Come riportato da OPTA, questa sera, Allegri ha l'opportunità di raggiungere quota 20, che non si registrava dalle prime 23 partite del campionato 92/93. In quella stagione, la panchina del Milan era affidata Fabio Capello, uno dei maestri di Max Allegri.