Milan, Costacurta: “In vantaggio nel secondo tempo, nella ‘zona di Max Allegri'”

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e attualmente opinionista per 'Sky Sport', ha parlato così dell'1-0 rifilato dal Diavolo di Massimiliano Allegri al Lecce di Eusebio Di Francesco ieri sera a 'San Siro'. Le sue dichiarazioni
Lancio millimetrico di Matteo Gabbia, cross calibrato dal fondo di Alexis Saelemaekers, colpo di testa di Niclas Füllkrug nell'angolo dove Wladimiro Falcone - che fino a quel momento aveva preso di tutto - non può arrivare: con questa bellissima azione, al 76', il Milan di Massimiliano Allegri ha segnato, contro il Lecce di Eusebio Di Francesco, il gol-vittoria in occasione della partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026.

Milan-Lecce 1-0, così Costacurta nel post-partita di 'Sky Sport'

Con questi tre punti il Milan di Allegri sale a quota 46 punti, restando da solo al secondo posto nella classifica del campionato, a - 3 dalla capolista Inter e a + 3 sul Napoli, a + 4 sulla Roma e a + 7 sulla Juventus. Al termine del match, Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore rossonero e attualmente opinionista per 'Sky Sport', oltre ad aver fornito il proprio parere sulle prestazioni di Rafael Leão, ha analizzato al 'Club' anche l'andamento del match e la vittoria del Diavolo, giunta nella fase finale della sfida.

“Grandi parate di Falcone, però io credo che dopo si sia entrati nella zona che io ormai chiamo “zona di Max Allegri”. Perché ai nostri microfoni dopo la partita di Cagliari ci ha detto proprio così: “Credo che ad un certo punto la squadra avversaria corra come noi fino ad un certo punto ma dopo ceda perché noi siamo più forti fisicamente”. Tant’è che è vero che nelle ultime 5 partite solo in un’occasione ha segnato nel primo tempo, è sempre stato nel secondo tempo. Sono andati in vantaggio sempre nel secondo tempo. E quindi questa strategia di Max in un certo senso credo che funzioni”, le parole di Costacurta su Milan-Lecce.

