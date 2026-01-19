“Grandi parate di Falcone, però io credo che dopo si sia entrati nella zona che io ormai chiamo “zona di Max Allegri”. Perché ai nostri microfoni dopo la partita di Cagliari ci ha detto proprio così: “Credo che ad un certo punto la squadra avversaria corra come noi fino ad un certo punto ma dopo ceda perché noi siamo più forti fisicamente”. Tant’è che è vero che nelle ultime 5 partite solo in un’occasione ha segnato nel primo tempo, è sempre stato nel secondo tempo. Sono andati in vantaggio sempre nel secondo tempo. E quindi questa strategia di Max in un certo senso credo che funzioni”, le parole di Costacurta su Milan-Lecce.