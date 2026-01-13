Non si fermano i problemi per Massimiliano Allegri . Dopo la notizia lanciata in mattinata da 'La Gazzetta dello Sport' sulle condizioni di Rafael Leao in vista di Como-Milan , recupero della 16^ giornata di Serie A, i rossoneri hanno un nuovo problema nel reparto offensivo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il nuovo attaccante del Milan Niclas Fullkrug , che conta già tre presenze con la maglia del Diavolo, avrebbe subito un grave infortunio al piede durante l'ultimo allenamento di oggi.

Secondo le ultime informazioni, il tedesco ha riportato una "Infrazione di una falange del dito del piede" e dovrà stare fermo per circa 10 giorni o qualcosa in più. Allarme rientrato dopo le prime previsioni che vedevano il tedesco fuori circa un mese. Il rientro dell'ex West Ham dovrebbe quindi avvenire tra la trasferta di Bologna e quella di Roma. La certezza è che Fullkrug salterà, almeno, le prossime partite del Milan contro Como e Lecce. Questa tegola non ci voleva, arrivata proprio nel momento in cui il tedesco stava iniziando a far vedere cose importanti sul campo.