Per il 'CorSport', non dovrebbe avere difficoltà a giocare, ma sarà valutato in questi giorni. Torneranno, poi, titolari a metà campo Youssouf Fofana, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi ma, soprattutto, come riferito da 'Tuttosport', Luka Modrić, rimasto per 90' in panchina al 'Franchi' di Firenze. In attacco, poi, da valutare chi giocherà dal 1' al fianco di Christian Pulisic. Stesse chance per Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug e Rafael Leão.
Leão cosa farà? In campo o meno?—
Il quale, per 'La Gazzetta dello Sport', è a rischio per via di un fastidio all'adduttore che potrebbe sfociare in pubalgia. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Como-Milan di giovedì sera al 'Sinigaglia'.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović (De Winter); Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku (Füllkrug o R. Leão). A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter (Pavlović), Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Füllkrug (Nkunku), R. Leão (Nkunku). Allenatore: Allegri.
