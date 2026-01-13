Pianeta Milan
Ecco, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, quale potrebbe essere la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri in vista di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma giovedì 15 gennaio
Dopodomani, giovedì 15 gennaio, i riflettori dello stadio 'Sinigaglia' si accenderanno, alle ore 20:45, per Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026: la partita, come si ricorderà, era stata rinviata un mese fa per la partecipazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) poi vinta dal Napoli.

Como-Milan, la probabile formazione per il 'Sinigaglia'

I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ipotizzato la probabile formazione del Milan per l'ostica trasferta contro il Como di Cesc Fàbregas. In difesa tornerà Fikayo Tomori dopo la squalifica; da capire se rimpiazzerà Koni De Winter oppure Strahinja Pavlović. Il difensore centrale serbo, infatti, dopo uno scontro aereo con Pietro Comuzzo durante Fiorentina-Milan 1-1, ha rimediato 9 punti di sutura alla testa.

Per il 'CorSport', non dovrebbe avere difficoltà a giocare, ma sarà valutato in questi giorni. Torneranno, poi, titolari a metà campo Youssouf Fofana, Adrien Rabiot e Davide Bartesaghi ma, soprattutto, come riferito da 'Tuttosport', Luka Modrić, rimasto per 90' in panchina al 'Franchi' di Firenze. In attacco, poi, da valutare chi giocherà dal 1' al fianco di Christian Pulisic. Stesse chance per Christopher Nkunku, Niclas Füllkrug e Rafael Leão.

Leão cosa farà? In campo o meno?

Il quale, per 'La Gazzetta dello Sport', è a rischio per via di un fastidio all'adduttore che potrebbe sfociare in pubalgia. Ecco, dunque, la probabile formazione dei rossoneri di Allegri per Como-Milan di giovedì sera al 'Sinigaglia'.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović (De Winter); Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku (Füllkrug o R. Leão). A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter (Pavlović), Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Füllkrug (Nkunku), R. Leão (Nkunku). Allenatore: Allegri.

