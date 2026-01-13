Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, potrebbe passare dal Milan al Galatasaray in questo calciomercato invernale! Ecco quanto ha riferito 'Sky Sport' nelle ultime ore. Il punto sull'ex Monaco, in rossonero dall'estate 2024

Youssouf Fofana , centrocampista francese classe 1999 giunto in rossonero nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, potrebbe lasciare i rossoneri dopo appena 18 mesi per trasferirsi - in questa sessione invernale di calciomercato - ai turchi del Galatasaray . Lo ha riferito 'Sky Sport'.

Il Galatasaray, infatti, ha mostrato interesse per Fofana, che, finora, ha totalizzato 72 partite, con 2 gol e 12 assist con i rossoneri in tutte le competizioni disputate. I giallorossi di İstanbul, con Fofana del Milan, vorrebbero rispondere al colpo Mattéo Guendouzi, appena passato dalla Lazio al Fenerbahçe per 29 milioni di euro, bonus inclusi.