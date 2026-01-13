Calciomercato invernale in piena evoluzione e il Milan è alla caccia dei giusti rinforzi per affrontare al meglio la seconda parte di questa stagione. I dirigenti rossoneri Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare hanno intenzione di intervenire in un paio di reparti per completare l'organico messo a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Ma non si escludono movimenti in altri settori in caso di ulteriori uscite. PROSSIMA SCHEDA