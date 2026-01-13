Lo stipendio di Goretzka, infatti, attualmente sfora i parametri economici imposti dal club di Via Aldo Rossi, ma mai dire mai. Come sta andando la stagione del numero 8 del Bayern, che potrebbe dunque essere la sua ultima nel massimo campionato tedesco? Finora, l'ex Bochum e Schalke 04 ha disputato 24 partite tra Bundesliga (15), Champions League (5), Coppa di Germania (3) e Supercoppa di Germania (una).
È partito titolare 12 volte su 15 in campionato e mai in Champions; ha disputato 1.140', per una media di 47' per gara e segnato, finora, un solo gol. Per giunta, l'altro ieri, nel tennistico 8-1 rifilato dai bavaresi al Wolfsburg nell'ultimo match disputato in Bundesliga all'Allianz Arena.
