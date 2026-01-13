Leon Goretzka, classe 1995, centrocampista del Bayern Monaco di Vincent Kompany, al Milan nel prossimo calciomercato estivo? Gianluca Di Marzio ('Sky Sport') ha sganciato la bomba. Vediamo come sta andando la sua stagione in Germania

Ieri sera Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato , ha sganciato una bomba mica male: il Milan avrebbe sondato Leon Goretzka . Classe 1995 , centrocampista in forza al Bayern Monaco dall'estate 2018 , Goretzka sarebbe - per i rossoneri - un innesto per la prossima sessione estiva di mercato, quando potrebbe arrivare a parametro zero .

Calciomercato Milan, arriverà Goretzka? Quest'anno sta andando così

Il contratto di Goretzka con il club di Säbener Straße, infatti, scadrà il prossimo 30 giugno e, come spiegato da 'Il Messaggero' oggi in edicola, non ci sono incontri in programma per un rinnovo dell'accordo. L'idea, tanto del Bayern Monaco quanto di Goretzka, è quello di separarsi a fine stagione e i rossoneri starebbero cercando di capire se vi siano o meno i margini per regalarlo a Massimiliano Allegri per l'annata 2026-2027.