Calciomercato Milan, sondaggio per Goretzka: la situazione

Il Milan si porta avanti e pensa al futuro: per la sessione estiva di calciomercato i rossoneri vorrebbero portare a Milano Goretzka : la situazione
Il calciomercato è iniziato da pochi giorni, e il Milan a già chiuso un colpo: Niclas Fullkrug è la nuova punta dei rossoneri, almeno fino a giugno 2026. Dopo il suo arrivo dal West Ham, i rossoneri non hanno smesso di certo di pianificare le loro prossime mosse di mercato. La dirigenza del club di via Aldo Rossi monitora anche i giocatori in scadenza di contratto nel giugno del 2026 e, tra questi, è spuntato anche lui: Leon Goretzka.

Milan, puntato Goretzka

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha preso delle informazioni per provare a portare Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco classe '95, a Milano il prossimo giugno, a parametro 0.

Fino a questo momento in Bundesliga Goretzka ha giocato 15 volte, mettendo a segno anche 1 rete. Il calciatore, infatti, non è più ritenuto un pilastro inamovibile e, visto anche il suo contratto, a giugno potrebbe lasciare i bavaresi. Che il Milan sia la sua prossima destinazione?

