Milan, i rossoneri pareggiano la seconda partita di fila in Serie A. Dopo il pari interno contro il Genoa arriva lo stop in trasferta contro la Fiorentina. Due critiche a Estupinan, in mezzo alla bufera. Il segnale lanciato da Massimiliano Allegri che intanto vota Gatti per la difesa rossonera. Rinnovo Maignan, ecco l'obiettivo della dirigenza rossonera. Le top news del 12 gennaio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
