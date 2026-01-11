Pagelle Fiorentina-Milan 1-1: Nkunku ci salva, Estupinan inguardabile

PAGELLE FIORENTINA-MILAN - Tanti cambiamenti in formazione per il Milan, che infatti inizia con qualche difficoltà. I rossoneri devono trovare le misure e la Fiorentina spinge, mettendo pressione. Tutto sommato, però, la formazione di Allegri regge, nonostante un po' di fatica, anche a ripartire con ordine. Poi, però, verso metà primo tempo, arrivano cinque palle gol nitide, una più dell'altra, per i rossoneri: quattro per Pulisic, di cui due solo davanti al portiere, più una di Gabbia di testa. Il gol però non arriva. La parte finale di primo tempo, invece, è abbastanza equilibrata, senza grosse emozioni. Nella prima frazione, dunque, i rossoneri non rischiano nulla di serio e sprecano molto. Alla faccia di chi dice che segnano subito... La ripresa invece è pessima per i rossoneri. Entrano male in campo, creano poco, e la Fiorentina trova il vantaggio. La reazione non c'è, fino agli ultimi minuti però. Quando arriva il gran gol di Nkunku che salva i rossoneri. All'ultimo, un po' come tre giorni fa, occasione avversaria che si stampa sulla traversa.