Mercato Milan, i nomi per la fascia—
I profili seguiti da Tare sono diversi, ma quelli che hanno raccolto più interesse sono Norton-Cuffy del Genoa e Marco Palestra, ventenne in forza al Cagliari ma dell’Atalanta. Entrambi i giocatori hanno la stessa valutazione: più di 20 milioni di euro.
Sullo sfondo rimane comunque la situazione di Yunus Musah, di proprietà dei rossoneri ma in prestito ai bergamaschi. Anche se non è un titolare, il giocatore rimarrà comunque a Bergamo fino a giugno. Se i nerazzurri lo confermeranno, Musah potrebbe essere la carta decisiva per far approdare a Milano il giovane Palestra a giugno. Defilate invece le piste che portano a Jesus Fortea o altri nomi in Spagna, il tutto dimostra, infatti, che il Milan vuole puntare su un profilo che ha potuto già conoscere il nostro campionato. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli ulteriori sviluppi.
