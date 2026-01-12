Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato Calciomercato Milan, caccia all’esterno: ecco tutti i nomi monitorati

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, caccia all’esterno: ecco tutti i nomi monitorati

Calciomercato Milan, caccia all’esterno: ecco tutti i nomi monitorati - immagine 1
Dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug, il mercato del Milan non si ferma. Oltre al difensore, si punta l'esterno: i nomi di Tare...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug, il mercato del Milan non si ferma. Dopo aver formalizzato l'arrivo dell'attaccante tedesco dal West Ham, Igli Tare direttore sportivo rossonero, si sta concentrando per colmare alcune lacune presenti nella rosa rossonera. Uno dei problemi principali, oltre alla difesa, è la fascia destra, dove Alexis Saelemaekers risulta essere alquanto stanco dopo aver giocato più di 1.800 minuti fino ad ora. Nonostante il giocatore sia in affanno, Massimiliano Allegri non ha le giuste alternative per farlo rifiatare, continuando così a schierarlo titolare.

Lo svizzero  Zachary Athekame, pagato circa 10 milioni di euro, non si è ancora imposto: «Ha dimostrato di essere ancora troppo acerbo» dichiarò Max Allegri tempo fa. Per far arrivare nuovi colpi in entrata, ovviamente il club rossonero sta valutando anche delle uscite, con il nome di Loftus-Cheek sempre più chiacchierato. Allegri, però, gradirebbe l'arrivo di un giovane che già conosce la Serie A, in modo che sia già pronto all'inserimento non debba ambientarsi più di tanto.

LEGGI ANCHE

Mercato Milan, i nomi per la fascia

—  

I profili seguiti da Tare sono diversi, ma quelli che hanno raccolto più interesse sono Norton-Cuffy del Genoa e  Marco Palestra, ventenne in forza al Cagliari ma dell’Atalanta. Entrambi i giocatori hanno la stessa valutazione: più di 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: Mercato Milan, intrecci e sogni: scambio Gatti-Loftus, Bernardo Silva in rossonero?

Sullo sfondo rimane comunque la situazione di Yunus Musah, di proprietà dei rossoneri ma in prestito ai bergamaschi. Anche se non è un titolare, il giocatore rimarrà comunque a Bergamo fino a giugno. Se i nerazzurri lo confermeranno, Musah potrebbe essere la carta decisiva per far approdare a Milano il giovane Palestra a giugno. Defilate invece le piste che portano a Jesus Fortea o altri nomi in Spagna, il tutto dimostra, infatti, che il Milan vuole puntare su un profilo che ha potuto già conoscere il nostro campionato. Vedremo, nelle prossime settimane, se ci saranno degli ulteriori sviluppi.

 

Leggi anche
Calciomercato Milan, Longari: “Rossoneri a lavoro per lo scambio Gatti-Loftus-cheek”
Calciomercato Milan, un altro Ibrahimovic all’Ajax: Maximilian saluta i rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA