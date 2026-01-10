Pianeta Milan
Calciomercato Milan, un altro Ibrahimovic all’Ajax: Maximilian saluta i rossoneri

Un altro Ibrahimovic, dopo Zlatan, tornerà a vestire la maglia dei lancieri dell'Ajax: Maximilian Ibrahimovic saluta i rossoneri per dirigersi in Olanda...
Alessia Scataglini
Un altro Ibrahimovic, dopo Zlatan, tornerà a vestire la maglia dei lancieri dell'Ajax. Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan, si trasferirà alla corte dell'Ajax in prestito con diritto di riscatto. In caso di acquisto, il Milan manterrà una percentuale sulla futura rivendita.

Milan, Ibrahimovic Jr saluta i rossoneri

L'affare ha subito una fortissima accelerata dopo la risposta positiva del calciatore. Proprio come suo padre Zlatan, Maximilian si trasferirà all'Ajax. Il club olandese punta molto sul giovane talento.

Passerà quindi in Eredivisie nella sessione invernale di calciomercato. Fino ad ora, il primogenito di Ibra ha giocato 18 partite con addosso la maglia del Milan Futuro, segnando anche 5 gol e fornendo 5 assist ai suoi compagni di squadra.  Lin Olanda, l'Ajax non lo aggregherebbe subito in prima squadra, ma bensì giocherà nella primavera, in modo da far ambientare il calciatore ad un nuovo stile di gioco per poi, magari, passare in prima squadra quanto prima.

 

